Акт об амнистии предположительно охватит более чем 20 000 человек в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Азербайджана выдвинул инициативу об объявлении амнистии по случаю "Года Конституции и Суверенитета".

Ожидается, что, представленный Президентом Азербайджанской Республики в Милли Меджлис Азербайджанской Республики Акт об амнистии станет крупнейшей амнистией по числу лиц, в отношении которых она будет применена, в том числе по числу осужденных, которые будут освобождены орт наказания в виде лишения свободы, сообщает Trend.

Ожидается, что акт об амнистии коснется в общей сложности более 20 тысяч человек. Прогнозируется, что более 5 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде лишения свободы, срок лишения свободы более чем 3 тысяч лиц, приговоренных к такому же наказанию, будет сокращен, более 7 тысяч осужденных будут освобождены от наказания в виде ограничения свободы, около 4 тысяч осужденных - от других наказаний, не связанных с лишением свободы, или от условных наказаний. Кроме того, более тысячи лиц будут освобождены от уголовной ответственности.