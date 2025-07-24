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SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)

Энергетика Материалы 24 июля 2025 11:53 (UTC +04:00)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ – 24 июля 2025 года в Ташкенте состоялась встреча президента Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровшана Наджафа, министра энергетики Республики Узбекистан Журабека Мирзамахмудова и председателя правления акционерного общества «Узбекнефтегаз»Баходиржона Сидикова.

Как сообщает Trend со ссылкой на SOCAR, на встрече была выражена удовлетворенность расширением сотрудничества между SOCAR и «Узбекнефтегаз». В этом контексте была отмечена важность подписания Соглашения о разделе продукции (СРП) по разведке, разработке и добыче на инвестиционных блоках “Устюрт” (Бойтерах, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой). Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Впоследствии между Консорциумом SOCAR и «Узбекнефтегаз»и Правительством Республики Узбекистан было подписано СРП по разведке, разработке и добыче на инвестиционных блоках “Устюрт” (Бойтерах, Теренгкудук, Биргори, Харой, Каракалпок и Кулбой).

На начальном этапе действия соглашения планируется проведение геологоразведочных работ для определения перспективных участков. В этот период SOCAR будет выступать в качестве оператора проекта. Согласно документу, планируется завершить геологоразведочные работы и бурение как минимум одной разведочной скважины в течение первых пяти лет.

«Подписание соглашения открывает новые возможности для стратегического сотрудничества в энергетической сфере и принесет выгоду обеим сторонам», - сказали в компании.

SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
SOCAR о деталях соглашения с «Узбекнефтегаз» (ФОТО)
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