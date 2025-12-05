Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Для микро- и малых предпринимателей в Азербайджане будут применяться дополнительные льготы

Бизнес Материалы 5 декабря 2025 18:26 (UTC +04:00)

Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет развиваться механизм дополнительной поддержки микро- и малых предпринимателей.

Как сообщает Trend, этот вопрос отражен в "Концепции надежного партнера", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

В 2026–2028 годах Кабинет министров совместно с Государственным таможенным комитетом, министерством экономики и министерством финансов, с учетом международного опыта, изучит механизмы предоставления льгот в соответствии с темпами изменения предельных размеров освобождения от таможенных платежей по импортным (отдельным категориям товаров) и экспортным операциям, определит сферу применения размера освобождения от таможенных платежей, а также сформирует нормативно-правовую базу и внедрит механизм предоставления льгот.

