Обнародован объем ВВП Азербайджана в январе-июне

БАКУ /Trend/ - Обнародован объем валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана в январе-июне.

Как говорится в отчете "Макроэкономические показатели социально-экономического развития страны за январь-июнь 2026 года", размещенном Государственным комитетом по статистике Азербайджана, за январь-июнь текущего года в Азербайджане произведен ВВП на сумму 65,207 миллиарда манатов. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, показатель увеличился на 0,8%.

За отчетный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,7% и составила 19,610 миллиарда манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 1,5% и составила 45,596 миллиарда манатов.

Согласно обновленным данным Нидерландской банковской группы ING, в 2026 году годовой рост ВВП составит 2%.

По оценкам аналитиков, прогноз на 2027 год остался неизменным на уровне 3%, а на 2028 год ожидается рост ВВП на 2,3%: "В поквартальном разрезе на 2026 год прогнозируются следующие показатели: во втором квартале - 2%, в третьем - 3%, в четвертом - 3,3%".

По прогнозу, в 2027 году динамика будет следующей: в первом квартале рост ожидается на уровне 3%, во втором - 3,5%, в третьем - 2%, в четвертом - 3,5%. В 2028 году годовой рост ВВП составит 2,3%.

Отметим, что Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП Азербайджана на 2 процента в 2026 году.

"Мы ожидаем умеренное ускорение роста до 2 процентов в 2026 году, поскольку влияние более высоких цен на энергоносители будет уравновешено сдержанной бюджетной и денежно-кредитной политикой, а также умеренным ростом кредитования", - отмечают аналитики Fitch.

Вместе с тем эксперты KPMG Azerbaijan заявили Trend, что прогноз Fitch о росте ВВП на уровне 2 процентов в текущих условиях выглядит слишком оптимистичным.

"В январе-апреле 2026 года ВВП вырос всего на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как годом ранее этот показатель составлял 0,9 процента. Учитывая, что по итогам всего 2025 года рост экономики составил 1,4 процента, прогноз в 2 процента на 2026 год представляется не вполне реалистичным. Чтобы достичь такого результата по итогам года, в период с мая по декабрь экономика должна демонстрировать рост примерно на уровне 3 процентов, что потребует существенного ускорения. На фоне сокращения нефтегазового сектора и снижения инвестиций вероятность такого ускорения вызывает вопросы. Вместе с тем, по данным министерства экономики, текущее замедление частично связано с задержками в реализации отдельных государственных проектов, и их активизация в ближайшие месяцы может оказать поддержку экономическому росту", - отметили в KPMG.