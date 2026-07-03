За рамками соглашений: каким может стать следующий этап работы ЕБРР в Туркменистане

БАКУ /Trend/ - В июле Туркменистан посетит президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо. Как сообщил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов на заседании правительства 26 июня, в ходе визита планируется проведение переговоров по вопросам расширения сотрудничества с банком, а также подписание ряда двусторонних документов.

По словам Мередова, стороны намерены обсудить взаимодействие в сферах энергетики, транспорта, связи, экологии, малого и среднего предпринимательства, а также финансово-банковского сектора - именно по этим направлениям ожидается заключение новых соглашений, которые должны определить дальнейшую повестку сотрудничества между Туркменистаном и ЕБРР.

Визит президента ЕБРР станет продолжением линии, которую банк последовательно развивает в Туркменистане в последние годы. Банк работает в стране с 1992 года. За это время он профинансировал 88 проектов на общую сумму около 322 млн евро, при этом все действующие операции приходятся на частный сектор. Согласно страновой стратегии ЕБРР, ключевыми направлениями его работы в Туркменистане остаются развитие частного предпринимательства, поддержка малого и среднего бизнеса, укрепление финансового сектора, содействие внешней торговле и привлечение иностранных инвестиций.

В последние месяцы политический диалог между сторонами заметно активизировался. В конце февраля, в ходе рабочего визита в Великобританию министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, на которых обсуждались расширение финансового и инвестиционного сотрудничества, проекты в сфере энергетики, а также участие банка в развитии международного транспортного коридора Восток-Запад. Тогда же глава ЕБРР подтвердила заинтересованность банка в дальнейшем расширении сотрудничества с Туркменистаном.

Спустя несколько недель, 18 марта, на международном инвестиционном форуме IFT 2026 в Ашхабаде глава представительства ЕБРР в Туркменистане Эрик Ливни заявил, что банк готов углублять сотрудничество через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). По его словам, именно проекты ГЧП позволяют привлекать иностранные инвестиции, современные технологии и долгосрочное финансирование в инфраструктурные отрасли, а интерес к такому формату уже проявляют и туркменские строительные компании.

Новый импульс сотрудничество получило в июне, когда Рашид Мередов и Эрик Ливни вновь обсудили поддержку экономических реформ, привлечение инвестиций и реализацию проектов в стратегически важных секторах экономики. По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии партнерства и подчеркнули значение регулярного диалога для запуска новых совместных инициатив.

Таким образом, предстоящие соглашения не выглядят разовой инициативой. Напротив, они становятся логичным продолжением последовательной линии на расширение сотрудничества, которую стороны выстраивали на протяжении последних месяцев, постепенно переходя от обсуждения отдельных направлений к подготовке комплексного пакета новых соглашений.

Вместе с тем предстоящие соглашения отражают не только интерес ЕБРР к Туркменистану, но и изменения, происходящие в самой туркменской экономике. Как отмечал Trend ранее в своей статье "Внутри инвестиционного цикла Туркменистана: как турецкие подрядчики формируют новую фазу экономического роста", в последние месяцы страна фактически вступила в новый инвестиционный цикл, последовательно наращивая потенциал в тех секторах, которые впоследствии потребуют масштабного финансирования, современных технологий и развития сопутствующей инфраструктуры.

Наиболее показательным примером стала энергетика. 17 апреля Туркменистан приступил к реализации четвертого этапа освоения своего гигантского газового месторождения Галкыныш совместно с китайской государственной корпорацией CNPC, а в июне государственный концерн Hazarnebit и малайзийская PETRONAS подписали новое соглашение о разделе продукции по морским блокам 19 и 20 туркменского сектора Каспийского моря. Параллельно страна продолжает развивать нефтехимическую промышленность, транспортную инфраструктуру и экспортно ориентированные производства, что соответствует государственной Программе социально-экономического развития и инвестиционной программе Туркменистана на 2026-2028 годы.

Именно на этом фоне 22-23 июня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил Азербайджан с государственным визитом, по итогам которого стороны договорились о расширении сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и морской логистики. По сути, речь идет о формировании новой внешнеэкономической архитектуры, в которой Азербайджан становится для Туркменистана ключевым маршрутом выхода к международным рынкам через Каспий и далее в направлении Европы. Эти события Trend более подробно рассматривал в статье "Энергетика, транспорт, промышленность: что стоит за визитом Президента Туркменистана в Азербайджан".

Таким образом, предстоящие в июле договоренности с ЕБРР приходятся на период, когда Туркменистан уже создает новые источники экономического роста и одновременно формирует инфраструктуру для их интеграции в международные цепочки поставок. Это означает, что потребность страны заключается уже не столько в запуске отдельных проектов, сколько в финансовом и институциональном сопровождении нового этапа экономического развития.

При этом в истории с предстоящими соглашениями между ЕБРР и Туркменистаном есть еще одна деталь, которая на первый взгляд выглядит обычным кадровым решением, но в действительности может многое сказать о дальнейших планах банка в стране. Уже 1 сентября 2026 года должность регионального директора ЕБРР по Туркменистану, Узбекистану и Таджикистану займет Нодира Мансурова, которая с 2021 года возглавляет представительство банка в Тунисе. Именно ей предстоит курировать реализацию соглашений, намеченных к подписанию всего за несколько недель до ее вступления в должность.

Сам по себе профессиональный опыт Н. Мансуровой позволяет предположить, в каком направлении ЕБРР намерен развивать сотрудничество с Ашхабадом. За годы ее работы в Тунисе банк сосредоточился на проектах, сочетающих государственные приоритеты с привлечением частного капитала: развитии транспортной и энергетической инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса, модернизации промышленности, финансировании проектов в сфере возобновляемой энергетики, а также совершенствовании инвестиционной среды. При этом речь шла не о применении универсальной модели ЕБРР, а об ее адаптации к конкретным потребностям страны, где банк одновременно работал с государственными органами, международными финансовыми институтами и частными инвесторами.

Особое внимание заслуживает опыт выстраивания многостороннего финансирования. Под руководством Н. Мансуровой представительство ЕБРР в Тунисе активно реализовывало проекты совместно с Европейским инвестиционным банком (EIB) и Европейским союзом, используя механизмы софинансирования, грантовой поддержки и распределения рисков для привлечения частных инвестиций. Такой подход позволил реализовать ряд крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые было бы значительно сложнее финансировать исключительно за счет одного института.

Именно этот опыт выглядит особенно востребованным в Туркменистане. Еще в мае 2026 года представитель Европейского инвестиционного банка (EIB) в эксклюзивном комментарии Trend заявил, что рассматривает транспортную связанность, устойчивую инфраструктуру, поддержку частного сектора и проекты в сфере зеленого финансирования в качестве ключевых направлений потенциального сотрудничества с Туркменистаном. Эти направления во многом совпадают как с тематикой предстоящих переговоров между ЕБРР и Туркменистаном, так и с теми секторами, которые само туркменское руководство определило приоритетными в государственной программе экономического развития и инвестиций на 2026-2028 годы.

Поэтому совпадение сразу нескольких факторов - июльского визита президента ЕБРР, подготовки нового пакета соглашений, назначения нового регионального директора и нынешнего этапа экономического развития Туркменистана - не выглядит как случайность. Скорее, это указывает на то, что банк переходит от точечных проектов к более комплексному формату сотрудничества, где ключевую роль будут играть именно долгосрочные инвестиционные программы, требующие постоянной координации с государством, международными финансовыми институтами и частным бизнесом. Именно такой формат работы Нодира Мансурова уже продемонстрировала в Тунисе.

Таким образом, июльский визит президента ЕБРР в Ашхабад, подготовка нового пакета соглашений и смена руководства регионального представительства банка складываются в общую картину как элементы единого процесса. За последние месяцы Туркменистан существенно активизировал развитие тех направлений, которые традиционно находятся в фокусе международных финансовых институтов: энергетики, транспортной инфраструктуры, промышленности и расширения внешнеэкономических связей. Именно эти сферы ранее были обозначены туркменской стороной в качестве ключевых тем предстоящих переговоров с ЕБРР.

В этом контексте назначение нового регионального директора становится не просто кадровым решением, а одним из индикаторов следующего этапа сотрудничества. Опыт Нодиры Мансуровой показывает, что ЕБРР делает ставку не на разовые инвестиции, а на долгосрочное сопровождение проектов, объединяющих государство, международные финансовые институты и частный бизнес. Если июльские переговоры завершатся подписанием ожидаемых соглашений, именно такой формат взаимодействия, вероятнее всего, и станет основой нового этапа партнерства банка с Туркменистаном.