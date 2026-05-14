В Азербайджане ежегодно около 4000 студентов оканчивают IT-специальности - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ежегодно около 4000 студентов оканчивают специальности, связанные с IT-сферой.

Как передает Trend, об этом заявил министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев во время презентации программы AZCON School of Engineering and Technology (AZSET).

По его словам, исследования показывают, что в этой сфере количество не всегда соответствует качеству:

"Министерство цифрового развития и транспорта совместно с Министерством науки и образования при участии сотрудников министерств и экспертов провело исследование, касающееся состояния искусственного интеллекта, IT-специальностей и образования в этой сфере, а также, что самое важное, ожиданий работодателей от университетов. Исследование показывает, что каждый год в Азербайджане около 4000 студентов оканчивают эти специальности. Однако при общении с работодателями выяснилось, что это количество далеко не всегда совпадает с качеством. Мы принимаем естественные причины этого явления. То есть было бы несправедливо ожидать, что университеты будут готовить кадры в соответствии с требованиями промышленных предприятий и компаний, не взаимодействуя с ними", - отметил министр.

Р. Набиев сообщил, что совместно с Министерством науки и образования разработана обширная программа, охватывающая все этапы – от школы до университета и от университета до рабочего места, и уже началось ее выполнение.

По его словам, в рамках программы предусмотрено формирование человеческого потенциала в области кибербезопасности, искусственного интеллекта и наук о данных:

"В эпоху стремительного развития искусственного интеллекта и цифровых технологий будущее страны напрямую зависит от уровня знаний и навыков молодежи. Основная цель этого мероприятия - сделать важный шаг к созданию учебно-научного центра, который сформирует такие знания и навыки".