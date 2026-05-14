Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Парагвая

Материалы 14 мая 2026 11:24 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Парагвай Сантьяго Пенье.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Парагвай, выражаю наилучшие пожелания.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Парагваем, расширение сотрудничества как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Парагвая – благополучия и процветания".

