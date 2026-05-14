АСТАНА/ Trend/ - Обрабатывающая промышленность Казахстана выросла на 9,9% в январе–апреле 2026 года, сообщает Trend со ссылкой на Министерство промышленности и строительства страны.

Общий рост был обеспечен сильными показателями в нескольких отраслях, включая машиностроение, химическую промышленность, производство строительных материалов и лёгкую промышленность.

Наибольший рост продемонстрировало машиностроение — 23,3%, чему способствовало увеличение производства автомобилей, электроники, электротехнического оборудования и машин. Выпуск легковых автомобилей вырос на 36,5% благодаря запуску новых производственных мощностей, включая заводы KIA в Костанае и мультибрендовый автомобильный завод в Алматы. Атырауский вагоностроительный завод также начал производство вагонов-цистерн, что дополнительно поддержало расширение сектора.

Производство строительных материалов увеличилось на 27,7% благодаря росту выпуска цемента, бетона, строительных растворов и железобетонных конструкций, что обеспечило полное покрытие внутреннего спроса на ключевые строительные материалы.

Химическая промышленность выросла на 18,4% за счёт увеличения производства полипропилена, серной кислоты, удобрений, лакокрасочных материалов. Дополнительный импульс отрасли придал запуск новых мощностей компанией «ЕвроХим-Каратау».

Лёгкая промышленность показала самый высокий рост — объёмы производства увеличились более чем вдвое. Рост зафиксирован в производстве текстиля, одежды, обуви и кожаных изделий.

Рост также отмечен в производстве пластмассовых изделий, металлических конструкций, мебели, бумаги, продуктов питания и напитков.

В целом рост обрабатывающей промышленности обеспечивается запуском новых промышленных проектов и расширением действующих производств. В январе–апреле 2026 года в Казахстане были введены в эксплуатацию 43 новых проекта на сумму 144,8 млрд тенге (около 314 млн долларов США), благодаря чему создано 2 745 рабочих мест.