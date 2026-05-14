В Баку проходит I Генассамблея Платформы НПО Глобального Юга (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 14 мая в рамках "Бакинской недели градостроительства" проходит I Генеральная ассамблея Платформы неправительственных организаций Глобального Юга (GSNP).

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие представители НПО из 114 стран, представляющих регионы Латинской Америки, Африки, Азии и Тихоокеанского бассейна.

В течение дня работа ассамблеи продолжится в формате тематических панельных дискуссий.

Ожидается, что в официальной церемонии открытия также примут участие представители государственных структур Азербайджана.

