Принята новая единая нормативная база по проведению стресс-тестов в банках Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целях укрепления финансовой устойчивости банковского сектора и повышения соответствия международным стандартам регулирования, предусмотренных «Стратегией развития финансового сектора на 2024-2026 годы», руководство Центрального банка Азербайджана (ЦБА) утвердило «Правила проведения стресс-тестов в банках».

Согласно информации, документ был подготовлен с учетом передовой международной практики, включая принципы Базельского комитета и Европейского органа банковского надзора.

Подчеркивается, что кроме того, в рамках приведения нормативной базы в соответствие с новыми правилами были утверждены изменения в «Стандарты корпоративного управления в банках», «Правила управления кредитными рисками в банках», «Правила управления риском ликвидности в банках», «Правила управления операционными рисками в банках» и «Правила управления рыночными рисками в банках».

"Новые правила определяют основные принципы стресс-тестирования в банках, структуру программ стресс-тестирования, требования к методам моделирования и валидации моделей, охват анализа чувствительности и сценарного анализа, а также требования к стресс-тестированию по основным видам рисков, таких как ликвидность, кредитным, рыночным и операционным рискам, и их взаимному влиянию.

Документ также регулирует вопросы отчетности перед Центральным банком по итогам стресс-тестов и включает перечень вопросов, которые могут использоваться для оценки качества и адекватности моделей стресс-тестирования как внутри банка, так и в рамках надзорного процесса", - сообщает банк.

Как отмечается, новые правила создадут единую и системную нормативную базу для проведения стресс-тестов и оценки их результатов, что позволит обеспечить комплексную оценку устойчивости отдельных банков и банковского сектора в целом к различным рискам.