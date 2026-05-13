В Харькове прошло мероприятие, посвященное 103-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева

БАКУ/Trend/ - В украинском городе Харьков в Николаевском национальном академическом театре оперы и балета имени Николая Лысенко состоялось мероприятие, посвященное 103-й годовщине со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, в мероприятии приняли участие почетный консул Азербайджанской Республики в городе Харьков Афган Салманов, директор департамента по работе с общественными объединениями Харьковского городского совета Никита Стерин, руководители и представители азербайджанских диаспорных организаций в Харькове, представители разных народов, деятели культуры и образования, а также члены местной общины.

Сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Украины, минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и тех, кто погиб за независимость обеих стран.

Затем был показан документальный фильм о жизненном пути и государственной деятельности Гейдара Алиева.

Директор департамента по работе с общественными объединениями Харьковского городского совета Никита Стерин подчеркнул исключительную роль Общенационального лидера в построении современного, сильного и независимого Азербайджанского государства. Он также выразил благодарность Азербайджану за гуманитарную помощь и неизменную поддержку, оказываемую Украине.

А.Салманов в своем выступлении отметил, что отношения между азербайджанским и украинским народами основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и стратегического партнерства, и фундамент этих отношений был заложен Гейдаром Алиевым.

В художественной части мероприятия прозвучали произведения Муслима Магомаева, Фикрета Амирова, Арифа Меликова, Гара Гараева, Севиль Алиевой, Тофика Гулиева, Николая Лысенко и Георгия Майбороды, а также украинские народные песни. Вугар Шаммедов исполнил музыкальные номера на таре, а в сопровождении симфонического оркестра было представлено произведение Тофика Гулиева "Весна".