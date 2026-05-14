Обнародованы данные по инфляции в Азербайджане за январь-апрель

БАКУ/Trend/ - За январь-апрель текущего года в Азербайджане индекс потребительских цен вырос на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Напомним, что за январь-март текущего года индекс потребительских цен в стране составлял 5,7% по сравнению с соответствующим периодом 2025 года.

Отметим, что за январь-апрель текущего года в стране произведён валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 39,875 миллиардов манатов.

Согласно информации, экономика страны выросла на 0,2% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчётный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,9% и составила 12,135 миллиардов манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,7% и составила 27,740 миллиардов манатов.