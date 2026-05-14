Официальный курс азербайджанского маната на 14 мая
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9916 маната, 1 турецкая лира - 0,0374 маната, а 100 российских рублей - 2,2989 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9916
AUD 1,2337
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1139
CZK 0,0819
CNY 0,2505
DKK 0,2665
GEL 0,6352
HKD 0,2171
INR 0,0177
GBP 2,2998
SEK 0,1824
CHF 2,1746
ILS 0,5854
CAD 1,2404
KWD 5,513
KZT 0,3622
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5556
MDL 0,0992
NOK 0,1854
UZS 0,0141
PKR 0,6094
PLN 0,4688
RON 0,3823
RUB 2,2989
RSD 0,017
SGD 1,3355
SAR 0,4531
xdr 2,3329
TRY 0,0374
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0769
NZD 1,0085

