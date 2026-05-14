Официальный курс азербайджанского маната на 14 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 14 мая.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9916 маната, 1 турецкая лира - 0,0374 маната, а 100 российских рублей - 2,2989 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9916
|AUD
|1,2337
|BYN
|0,6031
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1139
|CZK
|0,0819
|CNY
|0,2505
|DKK
|0,2665
|GEL
|0,6352
|HKD
|0,2171
|INR
|0,0177
|GBP
|2,2998
|SEK
|0,1824
|CHF
|2,1746
|ILS
|0,5854
|CAD
|1,2404
|KWD
|5,513
|KZT
|0,3622
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5556
|MDL
|0,0992
|NOK
|0,1854
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6094
|PLN
|0,4688
|RON
|0,3823
|RUB
|2,2989
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3355
|SAR
|0,4531
|xdr
|2,3329
|TRY
|0,0374
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0769
|NZD
|1,0085