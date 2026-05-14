Изменение климата угрожает экономике, продовольствию и здравоохранению - Мухтар Бабаев

БАКУ/ Trend/ - Изменение климата стало угрозой не только для окружающей среды, но и для экономики, продовольственной безопасности и здравоохранения.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в ходе I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга, проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

"Изменение климата - это уже не только экологическая проблема. Оно стало вопросом нехватки воды, продовольственной безопасности, здравоохранения, миграции, экономической стабильности и даже региональной безопасности", - сказал он.

По словам М.Бабаева, согласно данным Всемирной метеорологической организации, 2024 год был признан самым жарким годом за всю историю наблюдений, а последнее десятилетие стало самым теплым в современной истории.

Он отметил, что за последние 50 лет количество погодных катастроф в мире увеличилось примерно в пять раз, а экономические потери превысили 4,3 триллиона долларов.

М.Бабаев также подчеркнул, что сегодня около 3,6 миллиарда человек живут в районах, крайне уязвимых к последствиям изменения климата, а почти половина населения мира сталкивается с серьезной нехваткой воды.