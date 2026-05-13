Сократилось производство иранской автомобилестроительной компании Saipa

БАКУ /Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) производство легковых автомобилей иранской автомобилестроительной компании Saipa сократилось на 89% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (21 марта – 20 апреля 2025 года).

Согласно информации Trend, это отражено в отчёте Кодал (codal.ir), действующей при Организации по ценным бумагам и бирже Ирана.

В соответствии с отчётом, в первый месяц автомобилестроительная компания Saipa произвела 1,42 тысячи (1427) единиц легковых автомобилей. Тогда как в аналогичный период прошлого года производство легковых автомобилей компании составляло 13,1 тысячи (13 176) единиц.

В отчёте отмечается, что производство серийных автомобилей "X200" (Tiba, Quick и Saina) составило 1,12 тысячи (1125) единиц.

В первый месяц продажи легковых автомобилей автомобилестроительной компании Saipa составили 1,3 тысячи (1323) единицы. В аналогичный период прошлого года компания продала 12,6 тысячи (12 630) единиц легковых автомобилей.

Отметим, что согласно отчёту, в первый месяц текущего иранского года производство легковых автомобилей трёх основных автомобилестроительных компаний Ирана (Irankhodro, Saipa и Parskhodro) составило 15,1 тысячи (15 117) единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство легковых автомобилей сократилось на 68%. В аналогичный период прошлого года производство легковых автомобилей составляло 57 тысяч единиц.