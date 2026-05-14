Названо количество малых предприятий в Узбекистане

ТАШКЕНТ/ Trend/ - В первом квартале 2026 года (с января по март) в Узбекистане было создано 22,2 тысячи новых малых предприятий и микрофирм (за исключением дехканских и фермерских хозяйств).

Как сообщает Trend со ссылкой на данные Национального комитета по статистике Узбекистана, лидером по предпринимательской активности стала сфера торговли, где за этот период было зарегистрировано 8 102 новых предприятия.

Далее следуют сельское, лесное и рыбное хозяйство — 2 956 новых предприятий, промышленный сектор — 2 610 единиц, а также сфера размещения и общественного питания — 1 942 предприятия.

Эти показатели соответствуют общему росту сектора малого бизнеса, доля которого в ВВП Узбекистана в первом квартале 2026 года составила 45,6%. По состоянию на 1 апреля 2026 года общее число действующих субъектов малого бизнеса в стране превысило 1,2 миллиона.

Сектор малого бизнеса продолжает оставаться одним из ключевых драйверов национальной экономики, внося значительный вклад в инвестиции в основной капитал, объём которых за тот же период достиг 105,1 трлн сумов (8,6 млрд долларов США).

