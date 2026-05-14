Эльчин Амирбеков провел ряд встреч в Камбодже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков совершил рабочий визит в Королевство Камбоджа.

Как сообщает Trend, в рамках визита Эльчин Амирбеков провел ряд встреч.

В ходе рабочего визита в Камбоджу представитель Президента Азербайджана по особым поручениям встретился с исполняющим обязанности главы государства, председателем Сената Камбоджи Хун Сеном, премьер-министром страны Хун Манетом, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и международного сотрудничества Прак Сокхонном, председателем Национальной ассамблеи Кхуон Содари, министром окружающей среды Ианг Сопхаллет, председателем комиссии Национальной ассамблеи Камбоджи по внешним связям, международному сотрудничеству и информации Суос Ярой, президентом Национального института дипломатии и международных отношений Чеу Вичетом, а также исполнительным директором Регионального центра АСЕАН по разминированию (ARMAC) Ротна Бут.

Во время встречи с Хун Сеном собеседник с удовлетворением вспомнил свой визит в Азербайджан в 2014 году в качестве премьер-министра страны и попросил передать искренние приветствия Президенту Ильхаму Алиеву. Он отметил, что рассматривает Азербайджан как дружественное государство для Камбоджи, и заявил о готовности вновь посетить Азербайджан при первой возможности. Хун Сен подчеркнул важность углубления практического сотрудничества между двумя странами в различных сферах и отметил, что считает Азербайджан надежным партнером.

В ходе встречи с премьер-министром Хун Манетом Эльчин Амирбеков передал главе правительства Камбоджи приглашение Президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в 7-м Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который состоится в октябре в Баку. Премьер-министр Камбоджи с удовлетворением принял приглашение и заявил о намерении принять участие в мероприятии.

В ходе переговоров стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Камбоджей. Была подчеркнута важность активизации политического диалога, увеличения числа взаимных визитов на высоком уровне, дальнейшего углубления межпарламентских связей, а также расширения сотрудничества в рамках международных организаций.

В рамках встреч обсуждались перспективы активизации торгово-экономических связей и вывода их на более высокий уровень, укрепления существующей правовой базы между двумя странами, продвижения инвестиционных возможностей, расширения сотрудничества в таких важных сферах, представляющих взаимный интерес, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, туризм, образование, окружающая среда и других. Камбоджийская сторона особо отметила важную роль Азербайджана в обеспечении глобальной энергетической безопасности и его значение как ключевого транспортно-логистического узла между Азией и Европой, выразив заинтересованность в тесном сотрудничестве в этих сферах.

Камбоджийская сторона заявила, что высоко оценивает важные политические и социально-экономические достижения Азербайджана за последние годы, а также его растущую роль на региональном и международном уровнях. При этом камбоджийская сторона отметила свою заинтересованность в развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества с Азербайджаном как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.

В рамках переговоров, проведенных во время визита, Эльчин Амирбеков подробно проинформировал камбоджийскую сторону о процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, о договоренностях, достигнутых в прошлом году в Вашингтоне, а также о следующих шагах и ожиданиях в направлении установления прочного мира. Он довел до внимания, что парламентские выборы в Армении, которые состоятся в следующем месяце, и последующий референдум по принятию новой конституции этой страны сыграют решающую роль в подписании мирного договора между двумя странами и, таким образом, обеспечении долгосрочного и необратимого мира в регионе. Камбоджийская сторона, отметив свою поддержку важных и достойных похвалы шагов, предпринимаемых Азербайджаном для достижения устойчивого и необратимого мира, и реализуемой им мирной повестки, выразила надежду на то, что необходимые условия для подписания мирного договора будут выполнены в ближайшее время.

Специальный представитель Президента также подробно проинформировал о широкомасштабных восстановительных и реконструкционных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о целенаправленных мерах, предпринимаемых официальным Баку в области борьбы с минной угрозой, и подчеркнул важность международного сотрудничества в сфере разминирования. В этом контексте он сообщил о 4-й Международной гуманитарной конференции по разминированию, которая состоится осенью в Баку, отметив значение данного мероприятия для укрепления международного сотрудничества в борьбе с минной угрозой, и выразил надежду, что камбоджийская сторона, обладающая обширным опытом в области разминирования, примет активное участие в мероприятии.

В рамках визита Эльчин Амирбеков также выступил на встрече в Национальном институте дипломатии и международных отношений Камбоджи, где состоялся обмен мнениями о перспективах азербайджано-камбоджийских отношений, региональном сотрудничестве и вопросах международной безопасности. Кроме того, он дал интервью ведущему государственному телеканалу Камбоджи TVK.

Отметим, что в ноябре текущего года Камбоджа примет очередной саммит глав государств и правительств стран-членов Международной организации франкофонии.