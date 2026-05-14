Объявлен планируемый объем урожая шафрана в иранской провинции Северный Хорасан

БАКУ /Trend/ - В текущем году (с 21 марта 2026 года по 20 марта 2027 года) в провинции Северный Хорасан, расположенной на северо-востоке Ирана, ожидается сбор более 31 тонны шафрана.

Как сообщает Trend, об этом в интервью местным СМИ заявил директор сельскохозяйственного управления провинции Северный Хорасан Исмаил Махмудабади.

По его словам, в провинции Северный Хорасан шафран посажен на площади 5,43 тысячи гектаров. По размеру посевных площадей шафрана провинция занимает третье место в Иране.

Махмудабади отметил, что в провинции Северный Хорасан в среднем с одного гектара собирают 5,9 килограмма шафрана. По этому показателю провинция занимает первое место в стране.

Представитель ведомства добавил, что по качеству шафран, собираемый в провинции Северный Хорасан, считается лучшим в стране. Его отправляют в другие провинции для продажи, а также экспортируют в страны Персидского залива.

Махмудабади сообщил, что шафран выращивается в восьми районах провинции Северный Хорасан, а районом с самой большой площадью посевов и наиболее высокими показателями выращивания является Фарудж.

Отметим, что иранская провинция Северный Хорасан считается одной из основных провинций Ирана по выращиванию и экспорту шафрана.