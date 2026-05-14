ТАШКЕНТ/ Trend/ - Узбекистан и Индонезия оценили перспективы сотрудничества в области исламских финансов и паломнического туризма.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, обсуждения состоялись в ходе встречи между заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Илзатом Касимовым и главным инвестиционным директором Индонезийского агентства по управлению финансовыми средствами хаджа Индрой Гунаваном.

Во время переговоров стороны рассмотрели возможности укрепления торгово-инвестиционных связей, с особым акцентом на внедрение механизмов исламского финансирования в Узбекистане. В дискуссии обсуждалось развитие финансовых инструментов, соответствующих нормам шариата, таких как сукук, мурабаха и иджара.

Ключевой темой диалога стало развитие экосистемы «халяль» и паломнического туризма. В этом контексте стороны рассматривали потенциальные проекты по строительству гостиничной инфраструктуры в Самарканде, Бухаре и Ташкенте, а также инициирование совместных предприятий, ориентированных на рынки Юго-Восточной Азии.

Индонезийское агентство по управлению финансовыми средствами хаджа — это государственное учреждение, ответственное за управление фондами паломников в соответствии с принципами шариата, специализирующееся на экосистеме хаджа через недвижимость и активы, соответствующие шариату.

После встречи индонезийская делегация была приглашена принять участие в предстоящем 5-м Ташкентском международном инвестиционном форуме для дальнейшего обсуждения этих стратегических инициатив.