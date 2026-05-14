Утвержден рамочный документ, определяющий структуру и деятельность Платформы НПО Глобального Юга

БАКУ /Trend/ - В ходе I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга в Баку принят рамочный документ, закрепляющий институциональную архитектуру и основные операционные механизмы организации.

Как сообщает Trend, документ был согласован организациями-участниками по итогам проведенной работы и официально утвержден как базовый нормативный акт, регулирующий систему управления и принципы функционирования платформы.

В рамках принятого решения также подтверждены назначения Генерального секретаря и заместителей Генерального секретаря, которые начнут выполнение своих обязанностей в соответствии с установленными правилами и процедурой.

Было отмечено, что рабочим группам поручено в ближайшие месяцы разработать и запустить практические операционные механизмы, необходимые для полноценного начала деятельности платформы.