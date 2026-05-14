Инвестиции в экономику Азербайджана выросли

БАКУ/Trend/ - За январь-апрель текущего года в Азербайджане в основной капитал было инвестировано 5,275 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно информации, это на 2,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

При этом инвестиции в ненефтегазовый сектор за отчетный период сократились на 12,4% и составили 3,212 миллиарда манатов.

Отметим, что за январь-апрель текущего года в стране произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 39,875 миллиардов манатов.

Согласно информации, экономика страны выросла на 0,2% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчётный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,9% и составила 12,135 миллиардов манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,7% и составила 27,740 миллиардов манатов.