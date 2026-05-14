Баку – это не только архитектура и улицы, это еще и живая
энергия. При поддержке Yelo Bank, в преддверии Азербайджанской
градостроительной кампании и 13-й сессии Всемирного форума городов
(WUF 13), в рамках «Бакинской недели градостроительства» в столице
пройдет специальная культурная программа «Голос города». Этот
проект объединит городскую атмосферу с цифровым искусством и
современной музыкой.
16 мая уникальная историческая атмосфера киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарли обретет совершенно новую форму благодаря синтезу аудиовизуальных перформансов, видеомэппинга и электронной музыки. Визуальная программа под кураторством Сабины Шихлинской и выступления известных диджеев раскроют многогранную идентичность Баку с совершенно нового ракурса.
Yelo Bank гордится своим вкладом в развитие креативных индустрий и современную трансформацию городской культуры. Приглашаем вас стать частью этого иммерсивного события и почувствовать ритм Баку вместе с нами.
Вход свободный, однако регистрация обязательна. Пройти регистрацию можно по ссылке: https://ylb.az/4nwgnDV.
При поддержке Yelo Bank ритм Баку оживет в «Голосе города»!
