При поддержке Yelo Bank ритм Баку оживет в «Голосе города»!

Баку – это не только архитектура и улицы, это еще и живая энергия. При поддержке Yelo Bank, в преддверии Азербайджанской градостроительной кампании и 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF 13), в рамках «Бакинской недели градостроительства» в столице пройдет специальная культурная программа «Голос города». Этот проект объединит городскую атмосферу с цифровым искусством и современной музыкой.



16 мая уникальная историческая атмосфера киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарли обретет совершенно новую форму благодаря синтезу аудиовизуальных перформансов, видеомэппинга и электронной музыки. Визуальная программа под кураторством Сабины Шихлинской и выступления известных диджеев раскроют многогранную идентичность Баку с совершенно нового ракурса.



Yelo Bank гордится своим вкладом в развитие креативных индустрий и современную трансформацию городской культуры. Приглашаем вас стать частью этого иммерсивного события и почувствовать ритм Баку вместе с нами.



Вход свободный, однако регистрация обязательна. Пройти регистрацию можно по ссылке: https://ylb.az/4nwgnDV.



