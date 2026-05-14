Вопрос открытия турецко-армянской границы решается совместно с Азербайджаном - Джавид Велиев

БАКУ/Trend/ - Вопрос открытия турецко-армянской границы решается совместно с Азербайджаном.

Как сообщает Trend, об этом заявил член Правления Центра анализа международных отношений Джавид Велиев за круглым столом на тему "Обсуждения вокруг выступления Президента Ильхама Алиева во время визита в Зангилан".

Он отметил, что Открытие турецко-армянской границы остается крайне важным вопросом с точки зрения дальнейшего будущего Армения.

По его словам, начиная с 2022 года обе стороны - Армения и Турция - назначили специальных представителей. Однако, несмотря на это, Турция до сих пор не открывает границу.

"На Анкарском форуме Президент Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что вопрос открытия границы с Арменией обсуждается с Азербайджаном", — отметил он.

Дж.Велиев подчеркнул, что открытие этой границы станет результатом совместного решения Турции и Азербайджан.

"За последние шесть лет ситуация в регионе развивается в пользу Азербайджана, вопреки ожиданиям реваншистских сил в Армении", - добавил он.