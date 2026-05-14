Сахиба Гафарова отправилась с рабочим визитом в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - Парламентская делегация Азербайджана во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в Республику Узбекистан для участия во II Азиатском женском форуме.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что в международном аэропорту города Бухара С.Гафарову встретили член Сената Олий Мажлиса Узбекистана Гюльнара Маруфова, посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев и другие официальные лица.

В рамках поездки предусмотрены выступление С.Гафаровой на официальной церемонии открытия Форума, а также ряд двусторонних встреч.