Токаев призвал турецкие компании к активному участию в развитии ТМТМ

АСТАНА /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал турецкие компании к активному участию в проектах по увеличению грузоперевозок через порты Курык и Актау в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, или Средний коридор).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Казахстана, об этом глава государства заявил в ходе шестого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня в Астане.

Токаев отметил, что в текущей геополитической ситуации возрастает стратегическая значимость транспортно-логистической сферы, а также обратил внимание на растущий интерес других стран к ТМТМ.

Отдельно было подчеркнуто, что Казахстан уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Турцией в авиационной сфере. В частности, компания TAV Airports Holding планирует развивать международный аэропорт Алматы как логистический хаб Центральной Азии, и Казахстан готов оказать всестороннюю поддержку этому проекту.

Токаев также рассказал о масштабной работе по улучшению инвестиционного климата в стране. Он пригласил турецких партнеров к реализации проектов в несырьевых отраслях.

Кроме того, были обсуждены перспективы взаимодействия в сферах энергетики, горнодобывающей промышленности, цифровизации и искусственного интеллекта, оборонного комплекса.

Напомним, что Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.