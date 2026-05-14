В Азербайджане завершился фестиваль WUF13

БАКУ/ Trend/ - В предвверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17–22 мая, в различных городах Азербайджана был организован Фестиваль WUF13 с целью информирования общественности страны об этом престижном международном мероприятии.

Как сообщили Trend в Операционной компании "WUF13 Азербайджан", фестиваль прошел в городах Губа, Ленкяран, Габала, Шеки, Мингячевир, Гянджа, Ханкенди и Сумгайыт, и завершился финальным мероприятием в Баку. В общей сложности городские фестивали WUF13 объединили более 115 тысяч человек в 9 городах.

Программа фестиваля состояла из двух основных частей. В первой половине дня в высших учебных заведениях городов проведения были организованы информационные сессии на тему WUF13. В рамках сессий участникам была предоставлена подробная информация о целях форума, принципах устойчивого градостроительства и приоритетах Азербайджана в сфере урбанизации.

Во второй половине дня на открытом воздухе проводились общественные программы. Вечерние программы включали интерактивные мероприятия, просветительские игры, презентации и общественные дискуссии. Широкой аудитории были представлены такие актуальные темы, как устойчивое городское развитие, инклюзивная городская среда, инновационные урбанистические решения и города будущего.

Участники фестиваля также получили возможность поближе ознакомиться с ключевыми идеями и международным значением WUF13. Мероприятия, охватившие различные возрастные группы, вызвали большой интерес и позволили жителям городов по-новому взглянуть на жилые пространства будущего.

Городские фестивали WUF13 не только обеспечили широкое участие общественности по всей стране, но и внесли важный вклад в усиление просвещения в направлении формирования устойчивых и инклюзивных городов.