Азербайджан считает себя частью Глобального Юга - Хикмет Гаджиев

БАКУ/ Trend/ - Азербайджан считает себя частью Глобального Юга.

Как сообщает Trend⁠, об этом заявил помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в ходе I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга (GSNP), проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

По его словам географически, исторически, культурно и по своей судьбе Азербайджан является частью Глобального Юга.

Х.Гаджиев отметил, что Баку полностью понимает вызовы и трудности, с которыми сталкиваются страны Глобального Юга, включая историческое наследие, поскольку Азербайджан также прошел через множество испытаний и трудностей как в годы независимости, так и на протяжении всей своей истории.