Визит в Казахстан внесет весомый вклад в укрепление единства двух стран - Эрдоган

АСТАНА/Trend/ - Сегодняшний визит внесет весомый вклад в укрепление единства Казахстана и Турции.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в узком формате в Астане.

В ходе встречи Токаев выразил признательность Эрдогану за то, что он принял его приглашение и посетил Казахстан с государственным визитом.

“Можно с уверенностью заявить, что Ваш визит имеет исключительное значение, является историческим событием. Безусловно, Ваш нынешний визит придаст мощный импульс сотрудничеству двух стран. Казахстан и Турцию связывают неизменно дружеские, братские отношения, вечное партнерство. Между нашими государствами нет каких-либо противоречий и разногласий", – заявил Токаев.

Президент с удовлетворением напомнил о договоренностях, достигнутых в ходе его прошлогоднего официального визита в Турцию.

“В Анкаре было проведено пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, по итогам которого были приняты очень важные решения. Сегодня состоится шестое заседание Совета, также пройдет масштабный бизнес-форум. С Вами в Астану прибыла представительная делегация. Убежден, что Ваш визит будет успешным. Сегодня мы делаем большой шаг к светлому будущему нашего взаимного сотрудничества", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь Президент Турции поблагодарил Токаева за теплый прием.

“Прежде всего, я хотел бы выразить Вам признательность за приглашение посетить землю предков. Вы оказываете нам исключительное гостеприимство. Тот почет, с которым встретили мою делегацию, когда с момента пересечения границы в воздушном пространстве Казахстана нас сопровождали самолеты, доставил нам огромную радость. Безусловно, мы этого не забудем", – сказал Эрдоган.