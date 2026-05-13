В Чикаго состоялся III Американский Форум азербайджанской молодежи

БАКУ/Trend/ - В Университете Северо-Восточного Иллинойса (Northeastern Illinois University) расположенном в городе Чикаго, состоялся III Американский Форум азербайджанской молодежи под названием "От диалога к действию" (From Dialogue to Action).

Как сообщает Trend, двухдневный форум был проведен при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, организации Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада (ACMA), действующего в Чикаго, и при организационной поддержке Альянса американских азербайджанских организаций.

В форуме приняли участие студенты 52 университетов из 23 штатов, в том числе из таких учебных заведений США, как Университет Джорджа Вашингтона, Университет Южной Флориды, Университет Иллинойса, Колумбийский университет, Университет Джонса Хопкинса, Пенсильванский университет, Нью-Йоркский университет, Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне, Университет Джорджа Мейсона, Бостонский университет, а также молодежь, тренеры, члены азербайджанской общины, сотрудники комитета, представитель посольства Азербайджана в США, генеральный консул Турции в Чикаго и заместитель генерального консула Пакистана в Чикаго.

Форум, модераторами которого выступили член правления Федерации американских азербайджанцев Фарид Ахундов и студентка Колумбийского университета Эльнара Гусейнова, открылся исполнением государственных гимнов Азербайджана и США. Память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, почтили минутой молчания.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев рассказал о роли молодежи в диаспорской деятельности, о важности, которую государство Азербайджана придает молодежной политике, и пожелал успехов в работе форума.

Представитель посольства Азербайджанской Республики в США Фатма Йолчуева, генеральный консул Турецкой Республики в Чикаго Тахир Бора Ататаныр и заместитель генерального консула Пакистана в Чикаго Саид Али (Saeed Ali) подчеркнули важность форума и обратили внимание на необходимость участия молодежи в общественной деятельности наряду с образованием.

Организаторы мероприятия, руководители Азербайджанского центра по штатам Среднего Запада Фарид и Мехрибан Мамедовы, член Организационного комитета Рашид Азимов и член правления Альянса американских азербайджанских организаций Самир Новрузов призвали молодежь наряду с саморазвитием к национальному единству и напомнили, что они всегда представляют Азербайджан за рубежом наравне со своей личностью.

На форуме также состоялась презентация фильма "Гейдар Алиев и азербайджанская культура: Стратегия сохранения и развития национальной идентичности" (Heydar Aliyev and Azerbaijani Culture: A Strategy for Preserving and Developing National Identity), посвященного общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, подготовленного ElTV Production по инициативе азербайджанского Центра искусств и культуры «Вэтэн» («Vətən»), действующего в Канаде.

Форум продолжил свою работу панельными дискуссиями, тренингами и презентациями.

В панелях на темы "Опыт и взгляды: Стратегические подходы и перспективы развития для молодежи" и "Подходы молодежи к стратегическому принятию решений и направления эффективной деятельности" приняли участие молодые люди, получающие образование в США и добившиеся успеха в различных сферах, а также представители диаспоры. В ходе сессий участники поделились опытом, приобретенным на пути к профессиональному и личностному успеху. Мероприятие продолжилось активным обменом мнениями и сессией вопросов и ответов.

Тренинг Хокумы Керимовой на тему «Дисциплина, давление и видение – стань главным героем своей жизни» («Discipline, Pressure & Vision-Becoming the Main Character of Your Life») был встречен молодежью с интересом.

Руководитель Азербайджанской студенческой организации, действующей при Университете Джорджа Мейсона в США, Ильяс Валиев и докторант Вашингтонского университета Тахмина Мехтиева представили единую платформу для молодежи под названием «Наш круг» («Bizim Circle»). Было отмечено, что платформа нацелена на объединение молодежи, проживающей в разных штатах, обеспечение их более тесного общения друг с другом, а также на доступность взаимодействия и обмена информацией.

На форуме главный инженер по платформе и безопасности и IT-специалист «Stealth Startup» (стартап, действующий без публичной огласки) в Калифорнии Шахрияр Мамедов провел для молодежи презентацию на тему «Искусственный интеллект в современном мире» («AI in the Modern World»). Активные участники презентации были награждены.

Кроме того, под руководством президента Северокалифорнийского азербайджанского культурного общества Нурлана Шукюрова и активиста диаспоры Ульви Вердиева был проведен брейн-ринг. В конкурсе, где преобладали вопросы о нашей стране, более тридцати молодых людей в шести различных командах продемонстрировали свои знания и навыки. Победившей команде были вручены подарки.

На мероприятии были показаны видеоролик, составленный из Американских форумов азербайджанской молодежи, проведенных в 2024 и 2025 годах, презентация о диаспорской деятельности молодежи в США, а также видеоролики «Вместе» и «Урок истории».

В художественной части был исполнен танец «Наз элямэ» в исполнении молодежи, прозвучала народная музыка на национальных музыкальных инструментах. В завершение участники вместе исполнили песню “Живи, мой народ”, подарив молодежи незабываемые моменты. Мероприятие продолжилось танцем "Яллы".

В конце участникам были вручены сертификаты и сделано памятное фото.

Отметим, что I Американский форум азербайджанской молодежи прошел в 2024 году в Вашингтоне, а II — в 2025 году в Вирджинии.