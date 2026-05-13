Центробанк Азербайджана и АБР обсудили "зеленое" финансирование и развитие финсектора (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили "зеленое" финансирование и развитие финансового сектора.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЦБА.

Отмечается, что первый заместитель председателя ЦБА Алияр Мамедъяров провел встречу с делегацией АБР во главе с генеральным директором 3-го департамента по секторам Кристин Энгстром.

Согласно информации , в ходе встречи были обсуждены текущее состояние сотрудничества между Центральным банком и АБР, реформы, реализуемые в финансовом секторе, "зеленое" финансирование, а также совместные инициативы, направленные на поддержку развития финансового сектора.

Подчеркивается, что стороны провели подробный обмен мнениями по вопросам развития связей между Центральным банком и АБР, а также возможностей технической помощи.