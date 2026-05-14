В Баку в первый день WUF13 пройдет встреча на уровне министров

БАКУ /Trend/ - В первый день тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), который пройдет в Баку с 17 по 22 мая, будет организована встреча на уровне министров, посвященная Новой программе развития городов, что станет новой инициативой в рамках WUF13.

Как сообщили Trend в Операционной компании "WUF13 Азербайджан", эта встреча приурочена к среднему этапу двадцатилетнего периода реализации Новой программы развития городов и предоставляет возможность оценить достигнутый прогресс, определить существующие проблемы и сформировать следующий этап реализации.

Встреча, которая состоится под председательством Азербайджана 17 мая, соберет представителей правительств для рассмотрения хода реализации Новой программы развития городов и обсуждения приоритетов на следующий этап до 2036 года. В соответствии с темой WUF13 "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", особое внимание в этих дискуссиях будет уделено вопросу обеспечения жильем как ключевому фактору, способствующему инклюзивности, устойчивости и жизнестойкому городскому развитию.

Глобальная оценка и новый политический импульс

Встреча министров предоставит странам платформу для обмена опытом, выявления существующих пробелов и укрепления обязательств по Новой программе развития городов. В то же время эта встреча внесет свой вклад в усиление политической динамики накануне обзора высокого уровня, который состоится в 2026 году на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН).

Участники обсудят роль обеспечения жильем как ключевого драйвера по трём основным направлениям: социальная инклюзивность и сокращение бедности, экономическое благосостояние и возможности, а также экологическая устойчивость и климатическая резильентность. Будет рассмотрен достигнутый прогресс, а также национальные подходы и приоритеты на следующий этап.

Диалог на высоком уровне и тематические панели

Мероприятие начнется с диалога на высоком уровне с участием Правительства Азербайджанской Республики, Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и представителей ООН. Вслед за этим министры выступят с заявлениями, отражающими национальные достижения и приоритетные направления государств-членов.

Во второй половине дня состоятся три тематические панели по следующим темам:

Обеспечение жильем для социальной инклюзивности и искоренения бедности;

Обеспечение жильем для городского благосостояния и возможностей для всех;

Обеспечение жильем для экологически устойчивого и климатически резильентного городского развития.

Эти сессии объединят правительства, учреждения ООН, гражданское общество и органы местного самоуправления для обмена как практическими подходами, так и решениями по данной тематике.

Встреча завершится принятием документа "Резюме Председателя". Этот документ, наряду с отражением основных рекомендаций, внесет вклад в глобальные процессы отчетности, а также в итоговые документы WUF13, включая Бакинский призыв к действиям.

Будучи частью комплексной программы WUF13, встреча министров укрепит роль мероприятия как глобальной платформы для диалога, партнерства и действий, согласуя государственную политику с реализацией на местном уровне для ускорения прогресса в области устойчивой урбанизации.