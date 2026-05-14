Базовая кредитная оценка Moody’s для ЗАО "Южный газовый коридор" — одна из самых высоких в СНГ

БАКУ/Trend/ - Показатель базовой кредитной оценки (Baseline Credit Assessment, BCA), присвоенный ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) международным рейтинговым агентством Moody’s Ratings, является одним из самых высоких в регионе СНГ, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

"ЗАО "Южный газовый коридор" получило первый долгосрочный рейтинг эмитента от международного рейтингового агентства Moody’s Ratings. По итогам масштабного и независимого финансового анализа долгосрочный рейтинг SGC подтверждён на уровне “Baa3” с позитивным прогнозом, что соответствует инвестиционному уровню.

Кроме того, Moody’s Ratings подтвердило базовую кредитную оценку (BCA) SGC на уровне “baa3”. Этот показатель является одним из самых высоких не только в Азербайджане, но и среди стран СНГ. Согласно Moody’s, рейтинг SGC ограничен суверенным рейтингом Азербайджана (“Baa3”). Возможные позитивные изменения суверенного рейтинга страны будут напрямую влиять и на рейтинг компании. Данный рейтинг ещё раз подтверждает финансовую устойчивость и надёжность SGC на международных финансовых рынках", — говорится в сообщении компании.

В 2025 году SGC также успешно получил долгосрочный рейтинг дефолта эмитента “BBB-” со стабильным прогнозом от международного агентства Fitch Ratings.

SGC — закрытое акционерное общество, созданное для управления и финансирования долевого участия Азербайджанской Республики в проектах Южного газового коридора. 51% акций принадлежит SOCAR, 49% — Министерству экономики Азербайджана, действующему от имени государства.