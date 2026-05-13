Необходимо предоставить женщинам больше полномочий — Лайла Аль Хадрами

БАКУ /Trend/ - Необходимо предоставить женщинам больше полномочий.

Как сообщает Trend, об этом сказала член Совета попечителей оманского Muscat College, соучредитель и председатель организаций «Women Future Cities» и «Communities Connect Cities» Лайла Аль Хадрами в ходе выступления на панельной дискуссии на тему «На пути к устойчивому и инклюзивному обществу: правовые и институциональные механизмы», организованной в рамках мероприятия «Города для всех — никто не должен остаться в стороне».

"Когда мы говорим о будущем, в первую очередь мы должны думать о том, что могут сделать женщины в этом направлении. Роль женщин в созидании будущего заключается не только в участии, но и в том, чтобы стать направляющей силой", - сказала Лайла Аль Хадрами.

Она отметила, что необходимо предоставить женщинам больше полномочий: "Поддержка женщин — это, по сути, поддержка семей и общества. Мы создали специальную лабораторию в связи с этим. Наша цель — обеспечить более активное участие женщин в процессах инноваций, городского управления и социального развития. Мы верим, что женщины могут внести большой вклад в эти процессы. Для этого отношения между государственным и частным секторами должны строиться на принципе инклюзивности. Нужно инвестировать в людей, так как самый верный путь развития — это вложения в человеческий капитал. Чтобы сделать города более пригодными для жизни, более безопасными и современными, все должны работать сообща. Города будущего должны формироваться не только благодаря технологиям, но и человеческим ценностям».

Лайла Аль Хадрамитакже особо отметила культуру гостеприимства в Азербайджане.

"Это очень важный момент. Именно эти ценности отличают нас. Мы должны беречь свои традиции, культуру и даже кухню. С развитием технологий человечность не должна быть утрачена", - сказала она.