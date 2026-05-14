Аграрный сектор Азербайджана вырос за январь-апрель

БАКУ/Trend/ - За январь-апрель текущего года в Азербайджане произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 2,537 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 2% больше в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за январь-апрель текущего года в стране произведен валовой внутренний продукт (ВВП) на сумму 39,875 миллиардов манатов.

Согласно информации, экономика страны выросла на 0,2% в реальном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчётный период добавленная стоимость в нефтегазовом секторе экономики снизилась на 0,9% и составила 12,135 миллиардов манатов, тогда как в ненефтегазовом секторе выросла на 0,7% и составила 27,740 миллиардов манатов.