В Шуше начинается Международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"(ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 14 мая в городе Шуша при организации Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры состоится открытие IX Международного музыкального фестиваля "Харыбюльбюль".
Как сообщает Trend, сегодня на Джидыр дюзю прошли репетиции открытия концерта.
Завтра фестиваль на Джидыр дюзю откроется танцевальной композицией "Мой Азербайджан" и произведением выдающегося композитора Джахангира Джахангирова "Мой рай - Карабах".
В этом году в "Харыбюльбюль" наряду с местными деятелями искусства участвуют музыкальные коллективы и сольные исполнители из других стран.
На фестиваль помимо азербайджанских исполнителей приглашены деятели искусств из США, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Турции, Японии. В фестивале выступят исполнители-корифеи, а также молодые музыканты.
Фестиваль завершится 15 мая.