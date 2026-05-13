Назначен главный исполнительный директор компании IP

БАКУ /Trend/ - После завершения сделки по приобретению 99,82% акций компании Italiana Petroli (IP) у API Holding, на должность главного исполнительного директора (CEO) компании IP назначен Леван Давиташвили.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в SOCAR .

Леван Давиташвили, который возглавит деятельность компании IP в Италии, будет работать над обеспечением операционной устойчивости, сохранением и дальнейшим укреплением позиций компании на энергетическом рынке страны, а также осуществлять контроль над процессом интеграции IP в Группу SOCAR.

Отметим, что Леван Давиташвили в совершенстве владеет итальянским языком и обладает более чем 25-летним опытом работы на высоких руководящих должностях в государственном и частном секторах. В 2021–2025 годах он занимал должности первого вице-премьера, министра экономики и устойчивого развития Грузии. Также он руководил процессом участия Грузии в инициативе «Коридор зеленой энергии», соединяющей Южный Кавказ со странами-членами Европейского Союза. С ноября 2025 года Леван Давиташвили занимает должность советника президента SOCAR.