Увеличился доход иранской нефтяной компании Sepahan

БАКУ /Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) доход иранской нефтяной компании Sepahan по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (21 марта – 20 апреля 2025 года) вырос на 143%.

Как сообщает Trend, согласно информации, распространенной иранской нефтяной компанией Sepahan, в первый месяц доход компании составил 31,6 триллиона риалов (примерно 24 миллиона долларов). Тогда как за аналогичный месяц прошлого года доход компании составлял около 13 триллионов риалов (примерно 9,82 миллиона долларов).

В первый месяц текущего года был зафиксирован экспорт продукции нефтяной компании Sepahan на сумму 11 миллионов долларов. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года экспорт продукции вырос на 53%. За аналогичный месяц прошлого года компания экспортировала продукцию на сумму 7,25 миллиона долларов.

В первый месяц текущего года объем продаж продукции нефтяной компании Sepahan в общей сложности составил 42,3 тысячи тонн. Объем продаж по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года вырос на 91%. За аналогичный месяц прошлого года компания продала около 22,1 тысячи тонн продукции.

Отметим, что иранская нефтяная компания Sepahan была создана в 2002 году. Производственная мощность компании составляет 700 тысяч тонн нефтепродуктов в год.