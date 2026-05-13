Подписан меморандум между Милли Меджлисом Азербайджана и Национальным советом Словакии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 13 мая делегация во главе с председателем Национального совета Словацкой Республики Рихардом Раши, находящимся с официальным визитом в нашей стране, прибыла в Милли Меджлис. Гостей встретила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.

Об этом сообщили Trend в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Председатель Национального совета Словакии сначала ознакомился с залом пленарных заседаний Милли Меджлиса. Прибыв в Мемориальный зал имени общенационального лидера Гейдара Алиева, гости осмотрели экспонаты, отражающие различные периоды жизни и политической деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Председатель Национального совета Словакии Рихард Раши оставил запись в Книге памяти.

Затем состоялась встреча сторон в расширенном составе. Председатель Милли Меджлиса, напомнив о своем официальном визите в Словакию, выразила удовлетворение проведенными в ходе того визита встречами. Она довела до внимания, что это первый визит председателя Национального совета Словацкой Республики в Азербайджан на этой должности, и что данный визит является показателем устойчивого развития межпарламентских отношений. Спикер Сахиба Гафарова отметила, что в 2022 году гость, находясь в Азербайджане в качестве депутата, посетил освобождённые от оккупации территории. Она выразила уверенность, что в ходе нынешнего визита, при посещении этих же территорий, масштабные восстановительные и строительные работы произведут на гостей глубокое впечатление.

Отметив важность взаимных визитов на высоком уровне для развития двусторонних связей, спикер подчеркнула значение взаимных визитов глав государств. Она обратила внимание на то, что в последние годы отношения стран поднялись до уровня стратегического партнерства, и в этой связи подписанная в мае 2024 года между двумя странами «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства» определяет будущие направления сотрудничества.

Говоря о межпарламентских отношениях двух стран, спикер отметила, что особую роль в этом сотрудничестве играют взаимные визиты и парламентские группы дружбы. Совместная деятельность парламентов как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, положительно влияет как на развитие связей между странами, так и на сотрудничество во имя устойчивого развития.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала гостя об истории, структуре и деятельности азербайджанского парламента.

Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши, выразив удовлетворение посещением Милли Меджлиса, поделился впечатлениями о визите в нашу страну и о сегодняшней встрече с Президентом Ильхамом Алиевым. Он подчеркнул, что визит Президента Ильхама Алиева в Словакию в декабре 2025 года имеет важное значение как первый официальный визит Президента Азербайджана в страну. В ходе беседы Рихард Раши подчеркнул важность межпарламентских связей, рассказал о значении регулярных визитов и обмена опытом между членами парламента, парламентскими комитетами, рабочими группами по межпарламентским связям, а также проинформировал о структуре словацкого парламента. Председатель Национального совета Словакии также коснулся важности 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится на следующей неделе в Баку, и отметил значимость этого мероприятия.

В ходе встречи гость поделился своими мыслями о перспективах развития отношений между двумя странами в экономической, образовательной, культурной сферах, в области оборонной промышленности, энергетической безопасности и других направлениях.

Также состоялся обмен мнениями о деятельности Европейского парламента, не соответствующей парламентской дипломатии и конструктивному диалогу.

На встрече были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

После встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Национальным советом Словацкой Республики. Меморандум о взаимопонимании подписали председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова и председатель Национального совета Словакии Рихард Раши.