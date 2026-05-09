Экономика Материалы 9 мая 2026 14:41 (UTC +04:00)
Определены место и дата проведения консультативного совещания стран ЦА и Азербайджана
Фото: Туркменгеология
Аман Бакиев
АШХАБАД /Trend - 8 октября в Национальной туристической зоне "Аваза" Туркменистан состоится консультативное совещание высокого уровня стран Центральной Азии и Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу правительства Туркменистана, об этом заявил министр иностранных дел Рашид Мередов во время выездного заседания Кабинета министров под председательством Президента Сердара Бердымухамедова в Балканском велаяте, где были рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за первые четыре месяца 2026 года.

По словам Мередова, в настоящее время также ведется подготовка к встречам министров иностранных дел стран-участниц, которые пройдут в преддверии саммита в Авазе, а также предстоящего заседания Совета глав государств СНГ.

