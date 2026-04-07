Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)

Экономика Материалы 7 апреля 2026 12:12 (UTC +04:00)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Фото: PASHA Bank

Читайте Trend в

Учебные сессии, организованные в рамках второго этапа конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026”, проводимого при спонсорской поддержке PASHA Bank, успешно завершились.

На данном этапе компании-участники получили возможность совместно с экспертами Deloitte и PASHA Bank более глубоко проанализировать свои бизнес-модели, определить сильные стороны и более точно сформировать направления развития. Сессии проходили в формате интерактивных обсуждений с применением практических подходов.

В ходе встреч компании представили свою деятельность по четырём ключевым критериям: стратегия, управление и организационный потенциал, инновации и корпоративная культура, а также финансовые показатели. Участникам были представлены инновационные подходы, основанные на локальном и международном опыте, что способствовало формированию среды для продуктивных и ценностно-ориентированных дискуссий. Кроме того, обсуждались вопросы устойчивости финансовых показателей, привлечения и развития талантов, а также устойчивые бизнес-инициативы.

Сессии также послужили важной платформой для ознакомления компаний с международными практиками и дальнейшего укрепления качества управления.

Отметим, что программа “Best Managed Companies Azerbaijan” направлена на выявление ведущих компаний страны и поддержку их устойчивого развития.

Спонсорами конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” выступают PASHA Bank и Deloitte Private, партнёрами — Фонд развития бизнеса Азербайджана, AmCham Azerbaijan, Университет ADA и Общественное телевидение.

Конкурс проводится в Азербайджане с 2021 года. На сегодняшний день в нём приняли участие около 50 компаний, более 10 из которых были удостоены звания “Best Managed Companies Azerbaijan”. Среди победителей — сеть супермаркетов Araz, группа компаний AVRORA, Azerconnect Group, Bridge Group of Companies, Embawood, NORM Cement (двукратный победитель), SƏBA, OBA Market, группа компаний Veysəloğlu (двукратный победитель подряд), METAK (четырёхкратный победитель и обладатель Золотой награды) и Azərsun Holding.

Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости