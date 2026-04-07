Второй этап конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” успешно завершён (ФОТО)

Учебные сессии, организованные в рамках второго этапа конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026”, проводимого при спонсорской поддержке PASHA Bank, успешно завершились.

На данном этапе компании-участники получили возможность совместно с экспертами Deloitte и PASHA Bank более глубоко проанализировать свои бизнес-модели, определить сильные стороны и более точно сформировать направления развития. Сессии проходили в формате интерактивных обсуждений с применением практических подходов.

В ходе встреч компании представили свою деятельность по четырём ключевым критериям: стратегия, управление и организационный потенциал, инновации и корпоративная культура, а также финансовые показатели. Участникам были представлены инновационные подходы, основанные на локальном и международном опыте, что способствовало формированию среды для продуктивных и ценностно-ориентированных дискуссий. Кроме того, обсуждались вопросы устойчивости финансовых показателей, привлечения и развития талантов, а также устойчивые бизнес-инициативы.

Сессии также послужили важной платформой для ознакомления компаний с международными практиками и дальнейшего укрепления качества управления.

Отметим, что программа “Best Managed Companies Azerbaijan” направлена на выявление ведущих компаний страны и поддержку их устойчивого развития.

Спонсорами конкурса “Best Managed Companies Azerbaijan 2026” выступают PASHA Bank и Deloitte Private, партнёрами — Фонд развития бизнеса Азербайджана, AmCham Azerbaijan, Университет ADA и Общественное телевидение.

Конкурс проводится в Азербайджане с 2021 года. На сегодняшний день в нём приняли участие около 50 компаний, более 10 из которых были удостоены звания “Best Managed Companies Azerbaijan”. Среди победителей — сеть супермаркетов Araz, группа компаний AVRORA, Azerconnect Group, Bridge Group of Companies, Embawood, NORM Cement (двукратный победитель), SƏBA, OBA Market, группа компаний Veysəloğlu (двукратный победитель подряд), METAK (четырёхкратный победитель и обладатель Золотой награды) и Azərsun Holding.