AzInTelecom на IV Саммите по налогам и бухгалтерскому учёту (ФОТО/ВИДЕО)

ООО «AzInTelecom» приняло участие в IV Саммите по налогам и бухгалтерскому учёту, объединившем финансовых руководителей и предпринимателей.

В этом году Саммит прошёл под концепцией «Дорогие ошибки», в рамках которой AzInTelecom выступил в качестве спонсора по цифровизации. В ходе мероприятия компания представила интерактивный стенд, на котором участники могли получить подробную информацию о цифровых решениях и продуктах компании.

В рамках мероприятия руководитель отдела маркетинга AzInTelecom Мурад Ахмедов выступил с речью о том, как на первый взгляд незначительные ошибки в бизнесе могут привести к серьёзным последствиям. Он подчеркнул, что если традиционная электронная подпись попадает в руки посторонних лиц, риски выходят далеко за рамки одной лишь кибербезопасности — это может привести к краже персональных данных, финансовому мошенничеству и использованию чужой подписи без разрешения владельца. В отличие от этого, «SİMA İmza» полностью решает вопрос делегирования права подписи в полностью законной и цифровой форме, предоставляя предпринимателям и руководителям компаний возможность дистанционно контролировать процессы.

Саммит продолжился панельными дискуссиями, посвящёнными управлению рисками при принятии финансовых решений, актуальным вопросам налогового законодательства и трудовых отношений.

Следует отметить, что теперь предприниматели и бухгалтеры могут использовать «SİMA İmza» для доступа ко всем электронным налоговым сервисам. При вводе промокода «6AYPULSUZ» пользователи могут бесплатно пользоваться цифровой подписью для бизнеса в течение первых шести месяцев.