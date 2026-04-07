Обнародовано число погибших в районе Шехрияр Тегерана

Политика Материалы 7 апреля 2026 10:37 (UTC +04:00)

Эльнур Багышев
БАКУ /Trend/ - На фоне военных авиаударов США и Израиля по Ирану минувшей ночью число погибших в жилом массиве района Шехрияр провинции Тегеран достигло 9 человек.

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель губернатора района Шехрияр Али Рахими.

По его словам, в результате авиаударов ранения получили 15 человек. В то же время спасательная операция продолжается.

Рахими отметил, что авиаудары вызвали мощный взрыв. В связи с этим расчистка завалов создает трудности для сотрудников спасательных служб.

Отметим, что 28 февраля США и Израиль начали военные действия против Ирана. Удары были нанесены по крупнейшим городам страны, включая Тегеран. Белый дом обосновал атаку ракетными и ядерными угрозами, исходящими от Исламской Республики.

В результате нанесенных ударов погибли высший руководитель страны аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства. Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о проведении масштабной ответной операции против Израиля.

Иран также наносит удары по объектам США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане и Сирии с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

В результате конфликта энергетическая инфраструктура региона и морская транспортная система оказались под серьезной угрозой. В связи с напряженностью в безопасности вокруг Ормузского пролива мировые цены на нефть резко выросли. Иран полностью сохраняет контроль над Ормузским проливом, разрешая проход через него только тем судам, которые считает необходимым.

