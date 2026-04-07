ЦБА выявил нарушения в отчетности Yapı Kredi Bank Azerbaijan

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана привлек к административной ответственности должностное лицо ЗАО Yapı Kredi Bank Azerbaijan.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, ЗАО Yapı Kredi Bank Azerbaijan нарушило требования к форме, содержанию и представлению пруденциальной отчетности.

В связи с этим, с учетом статьи 47 Закона Азербайджанской Республики "О банках" и на основании статьи 439.2 Кодекса об административных правонарушениях, должностное лицо банка оштрафовано на 1 500 манатов.

Отмечается, что нарушения в форме отчетности не создают угрозы финансовой устойчивости банка.

Напомним, что в 2007 году банк был зарегистрирован как Лицензированный закрытый акционерный банк Koç Bank. Позднее был проведен ребрендинг, и учреждение получило современное название - АО Yapı Kredi Bank Azerbaijan.

Уставной капитал банка составляет 55 380 703,88 манатов, законным представителем является Юксель Дженк Джафер.