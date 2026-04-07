В Ходжавенд отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Общество Материалы 7 апреля 2026 12:00 (UTC +04:00)

Аслан Мамедли
БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории.

По информации Карабахского бюро Trend, в составе очередной группы переселенцев, выехавшей в город Ходжавенд, - 33 семьи (142 человека). С учетом этого этапа, всего в город уже постоянно вернулись 234 семьи (904 человека).

Возвращающиеся в родной край жители поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

