Казахстанский депутат обнародовал объем ВВП Тюркских государств

БАКУ /Trend/ - Совокупный валовой внутренний продукт Организации тюркских государств превышает 2,1 триллиона долларов, доля тюркских государств в мировой экономике составляет примерно 2 процента.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Комиссии по экономическому сотрудничеству ТЮРКПА, депутат парламента Казахстана Анас Баккожаев на тринадцатом заседании комиссии на тему "Реалии и перспективы реализации совместной экономической деятельности государств-членов ТЮРКПА".

Он отметил, что объем взаимной торговли между тюркскими государствами составляет около 57 миллиардов долларов. Общий объем внешней торговли тюркских государств достигает 1,1 триллиона долларов США.

Депутат подчеркнул, что между странами существуют различные полезные факторы, способствующие экономическому развитию. Определение направлений основывается на системном выстраивании двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества:

"В этих рамках развитие экономического сотрудничества способствует расширению взаимовыгодных экономических и торговых связей. Важно формирование правовой базы экономических отношений. В целях укрепления взаимодействия между тюркскими государствами создаются различные институты. Для усиления экономической деятельности реализуются конкретные проекты".

Анас Баккожаев добавил, что данные процессы служат дальнейшему укреплению экономических связей в тюркском мире, углублению взаимодействия и ускорению общего развития.

"Основная цель - стимулирование совместной деятельности между странами, более эффективное раскрытие экономического потенциала и расширение сотрудничества. Особое значение имеет координация такой деятельности между государствами-членами и изучение существующих вопросов.

Работа, проводимая в этом направлении, окажет положительное влияние на развитие наших стран. Расширение сотрудничества в различных сферах обеспечит устойчивость данного процесса", - заключил он.