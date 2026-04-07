Впервые в Азербайджане будет реализована инициатива “Africa Week” (ФОТО)

В Азербайджане впервые будет реализован проект “Africa Week” (Неделя Африки). Данная инициатива направлена на развитие сотрудничества между Азербайджаном и странами Африки в сферах экономики, торговли, инвестиций, здравоохранения и образования, а также на расширение связей между двумя регионами и создание новых возможностей для партнерства.

В рамках проекта первым мероприятием станет создание “Африканского павильона” впервые в составе ведущих международных выставок региона — “Caspian Agro 2026” и “InterFood Azerbaijan 2026”. В павильоне будут представлены сельскохозяйственная и пищевая продукция стран Африки, инновационные технологии, а также их экспортный потенциал.

Одним из ключевых мероприятий проекта “Africa Week” станет III Международный форум аграрных инноваций — Азербайджано-Африканская бизнес-панель, которая состоится 7 мая 2026 года в Бакинском Экспо-центре.

В рамках панели будут обсуждены возможности сотрудничества в сферах сельского хозяйства, пищевой промышленности, логистики и инвестиций, а также организованы двусторонние встречи (B2B) с целью установления новых деловых связей между Азербайджаном и странами Африки.

Кроме того, в рамках “Africa Week” запланированы презентации по сотрудничеству в области здравоохранения и образования, выступления представителей международных клиник и обсуждение программ образовательного обмена. Также предусмотрено проведение дополнительных мероприятий и тематических side-event’ов, охватывающих различные отрасли.

По информации организаторов, в мероприятиях ожидается участие более 40 предпринимателей и представителей из стран Африки. Данный проект рассматривается как важная платформа для углубления экономических связей между Азербайджаном и странами Африки и создания новых партнерств.

Проект “Africa Week” организован организацией “Africa–Azerbaijan Cooperation” (Ассоциация экономических и социальных связей Азербайджан–Африка). При участии прибывающих гостей будет также отмечено 3-летие организации Africa–Azerbaijan Cooperation.

Председатель Ассоциации Рена Гафарова призвала местных предпринимателей и представителей бизнеса активно участвовать в проекте. Она отметила, что данная инициатива придаст новый импульс развитию экономического сотрудничества между Азербайджаном и странами Африки и создаст новые возможности выхода на международные рынки для местных компаний.