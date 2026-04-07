Должностное лицо AFB Bank оштрафовано за нарушение требований ЦБА

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана вынес обязательное к исполнению предписание в отношении ОАО AFB Bank и привлек к административной ответственности должностное лицо банка.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, ОАО «AFB Bank» не представил в установленный срок Центральному банку Азербайджана письменное уведомление о назначении и изменениях на административной должности. Этот факт расценивается как нарушение требований статей 10.6 и 15.2 Закона Азербайджанской Республики "О банках". В связи с этим, руководствуясь статьей 47 закона, Центральный банк вынес банку обязательное к исполнению предписание с целью совершенствования внутренних процедур и недопущения повторения подобных случаев в будущем.

Кроме того, установлено, что ОАО AFB Bank нарушил требования к форме, содержанию и порядку представления пруденциальной отчетности. За указанное нарушение, руководствуясь статьёй 47 Закона "О банках" и статьей 439.2 Кодекса об административных правонарушениях, должностное лицо банка оштрафовано на 2 000 манатов.

ЦБА подчеркнул, что допущенные нарушения в форме отчетности не создают угрозы финансовой устойчивости банка.

Указанный банк был зарегистрирован в 2008 году под названием ОАО Azfinansbank. В 2009 году банк провел ребрендинг и получил нынешнее название – ОАО AFB Bank. Уставный капитал банка составляет 70 393 455 манатов, законным представителем является Орхан Гурбан оглу Хубанлы.