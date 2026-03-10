КСИР объявил об очередном ударе по израильским и американским базам

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что на 34-м этапе операции "Правдивое обещание" нанес удары по военным базам Израиля и США, а также по центрам их военной поддержки.

Как сообщает Trend, об этом распространил заявление КСИР.

Согласно информации, на этом этапе КСИР использовал высокоточные ракеты с боевой частью массой более 1 тонны.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по вопросу иранской ядерной программы. Встреча, прошедшая при администрации президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс урегулировать ситуацию дипломатическим путем. Однако на переговорах не удалось достичь конкретных соглашений.

Спустя два дня, 28 февраля, США и Израиль начали координированную военную кампанию, направленную против стратегически важных военных объектов Ирана и государственного руководства страны. Израиль назвал эту операцию Operation Lion’s Roar, а США - Operation Epic Fury. Удары охватили обширные территории Ирана, включая такие крупные города, как Тегеран, Исфахан, Тебриз и Гум.

В ответ Иран в тот же день и в последующие дни начал операцию "Истинное обещание 4", нанося удары баллистическими ракетами и беспилотниками по израильским и американским военным базам в регионе, а также по объектам в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Ираке.