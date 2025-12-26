Эксперт о ситуации на рынке золота в преддверии праздников

БАКУ /Trend/ - Ситуация на рынке золота в преддверии праздников в основном определяется глобальными изменениями цен и сезонными факторами спроса.

Об этом Trend сказал заместитель председателя правления Ассоциации ювелиров Азербайджана, экономист Ровшан Амирджанов.

Он отметил, что в последнее время на международных рынках наблюдается серьезный рост цен на драгоценные металлы, особенно на золото, что напрямую влияет на местный рынок.

«В настоящее время цена унции золота на мировом рынке сформировалась около 4400 долларов США, и этот фактор привел к росту цен на изделия из золота на внутреннем рынке. В целом на рынке наблюдается мобильность, продавцы увеличивают свой ассортимент в соответствии с праздничным сезоном и стараются удовлетворить спрос», — сказал Р. Амирджанов.

Он подчеркнул, что в настоящее время отчетливо наблюдается рост цен на изделия из золота.

«Цены на местном рынке формируются в соответствии с тенденциями мирового рынка, и в нынешних условиях в краткосрочной перспективе снижения цен не ожидается. Этот рост на рынке драгоценных металлов не ограничивается золотом — в настоящее время цена одной унции серебра составляет около 70 долларов США, что является высоким показателем по сравнению с предыдущими периодами. В настоящее время общее количество покупателей стабильно», - сказал Р. Амирджанов.

Он добавил, что в то же время на фоне роста цен на золото некоторые покупатели обращаются к изделиям из серебра в качестве альтернативы.

«Опыт показывает, что спрос на золото и другие драгоценные металлы обычно возрастает накануне Нового года и других праздников. В этом году в дни, предшествующие праздникам, на рынке ожидается оживление и увеличение продаж», — сказал Р. Амирджанов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!