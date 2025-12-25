ЦБА о разнице между учетной ставкой и индексом AZIR в последние месяцы

БАКУ /Trend/ - В последние месяцы разница между учетной ставкой и средней процентной ставкой по однодневным операциям на необеспеченном денежном рынке, являющаяся вспомогательным оперативным показателем денежно-кредитной политики - AZIR, снизилась до минимума.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на «Заявление Центрального банка Азербайджанской Республики об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2026 год», опубликованное в газете «Азербайджан».

Согласно информации, средний дневной уровень индекса AZIR в октябре составил 6,89%, в ноябре - 6,91%, а за прошедший период декабря - 6,84%. В целом стандартное отклонение между учетной ставкой и индексом AZIR за 11 месяцев составило 0,29 процентных пункта (0,04 процентных пункта за последние 3 месяца), что считается приемлемым в международной практике.

«В течение отчетного периода также было отмечено, что учетная ставка повлияла на другие процентные ставки посредством AZIR. Так, снижение учетной ставки в июле сопровождалось снижением прибыльности на рынке ценных бумаг, а также процентных ставок по новым депозитам и кредитам», — говорится в информации.

